Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Unfall auf der Alexanderstraße +++

OldenburgOldenburg (ots)

An der Einmündung Alexanderstraße/Im Dreieck kam es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden.

Gegen 7.30 Uhr befuhr ein 48-Jähriger aus Hude mit seinem roten Mazda die Alexanderstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts, um dann nach links in die Straße Im Dreieck abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem weißen VW Golf eines 41-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt; der 41-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro.

Da die Unfallbeteiligten und Zeugen gegenüber der Polizei unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung und damit zum Unfallhergang gemacht haben, hofft die Polizei zur Klärung der Ursache auf Hinweise. Weitere Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 mit dem Unfalldienst der Polizei in Verbindung zu setzen. (1468222)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland