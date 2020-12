Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen+++

OldenburgOldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 16.12.20, gegen 06:42 Uhr, ereignete sich in Bad Zwischenahn, Ortsteil Westerholtsfelde, Tannenkampstraße, ein schwerer Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 31-jähriger Wardenburger mit seinem Pkw die Tannenkampstraße in Fahrtrichtung Bad Zwischenahn. Er wollte einen Lkw und zwei hinter dem Lkw fahrende Pkw überholen und scherte auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 56-jährigen Mannes aus Bad Zwischenahn. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der 56-jährige Bad Zwischenahner und seine 56-jährige Beifahrerin sowie der 31- jährige Wardenburger wurden schwer verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Tannenkampstraße war bis zur Bergung der Pkw voll gesperrt.

