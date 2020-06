Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Mehrere Tiere aus katastrophalen Haltungsumständen gerettet

Hankensbüttel (ots)

Polizeibeamte des Polizeikommissariats Wittingen wurden am Nachmittag des 26.06.2020 darüber informiert, dass es in einer Wohnung in Hankensbüttel stark nach Verwesung riechen solle. In der dortigen Wohnung sollen mehrere Tiere nicht artgerecht gehalten werden. Nachdem die Beamten die Wohnung betraten, fanden sie desaströse Zustände vor. Es wurden Wasserschildkröten und Papageien vorgefunden, die unter Artenschutz stehen und für die keine Nachweise vorgelegt werden konnten. Neben diesen unter Artenschutz stehenden Tieren wurden auch zwei Hunde und Katzen in der Wohnung unter katastrophalen Zuständen gehalten. Mit Hilfe des Naturschutzbundes Leiferde sowie des Tierheimes Isenhagener Land wurden die Tiere aus der Wohnung geholt. Die Mieter müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell