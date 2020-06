Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei stoppt Raser im Nordkreis

Wittingen (ots)

Wittingen 23.06.2020, 21.30 Uhr - 23.00 Uhr

Insgesamt sechs Temposünder, die mit ihren Autos in einer 70-er-Zone deutlich zu schnell unterwegs waren, wurden am späten Dienstagabend auf der Kreisstraße 29 zwischen Transvaal und Knesebeck von der Polizei in nur anderthalb Stunden aus dem Verkehr gezogen.

Zwischen 21.30 Uhr und 23 Uhr hatten sich die Beamten des Polizeikommissariats Wittingen mit der Lasermesspistole am Kontrollort aufgebaut. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 39-jähriger Wittinger, der mit seinem BMW mit Tempo 146 an den Polizisten vorbeiraste. Ihm drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

