Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Einbruch auf Gartenstraße - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Gartenstraße wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen nach ersten Erkenntnissen über den Keller ins Haus und durchsuchten dann oberflächlich die Wohnräume. Gestohlen wurde offensichtlich ein Wohnungs- sowie ein Fahrzeugschlüssel. Die Polizei sucht Zeugen, die - vor allem in der Nacht auf Montag - verdächtige Beobachtungen an der Gartenstraße gemacht haben. Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter der Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell