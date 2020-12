Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruchdiebstähle in Wiefelstede und Metjendorf

OldenburgOldenburg (ots)

Am späten Dienstagnachmittag bis frühen Dienstagabend (15.12.2020) ist es in der Hamburger Straße in Wiefelstede zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen. Unbekannte Täter sind hierbei vermutlich über den rückwärtigen Olekamp auf das Grundstück gelangt. Hier wurde gewaltsam eine Terrassentür aufgebrochen und sämtliche Räumlichkeiten im Haus nach Schmuck und Bargeld durchsucht. Die Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Am frühen Abend wurde von den Geschädigten noch eine Alarmanlage wahrgenommen, die für kurze Zeit im näheren Umkreis der Hamburger Straße ertönt ist. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn entgegen. Interessant wären in diesem Zusammenhang auch Angaben zur ertönten Alarmanlage, deren Herkunft bisher noch nicht ausfindig gemacht werden konnte.

Bereits um 01:50 Uhr (15.12.2020) hatte ein Bewohner der Metjendorfer Landstraße in Metjendorf zwei Diebe auf frischer Tat angetroffen. Diese waren gerade damit beschäftigt, aus zuvor aufgebrochenen Transportern einer Tischlerei Werkzeuge zu entwenden. Die Täter flüchteten daraufhin sehr rasant mit einem Transporter in Richtung Oldenburg und verloren hierbei einiges an Diebesgut von der Ladefläche des Transporters, weil die Hecktüren nicht ausreichend verschlossen waren. Der Transporter ist vermutlich grau und war zur Tatzeit an der Heckklappe mit rot/weiß gestreiften Warntafeln ausgestattet. Auch zu dieser Tat bittet die Polizei in Bad Zwischenahn um Hinweise aus der Bevölkerung: 04403/927-115

