POL-OE: Einbruch in Laden für Autozubehör

Drolshagen (ots)

In der Nacht von Sonntag (14. März, 20.40 Uhr) auf Montag (15. März, 7.40 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Laden für Autoteile und -zubehör in der Hagener Straße in Drolshagen eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie mit einem unbekannten Gegenstand die Eingangstür auf und gelangten so ins Ladeninnere. Dort brachen sie eine Registrierkasse auf und manipulierten eine Computeranlage. Wie hoch der Schaden sowie der Beutewert sind, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

