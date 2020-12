Polizei Gütersloh

POL-GT: 80-jähriger Fußgänger schwer verletzt

GüterslohGütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstagmorgen (03.12., 07.35 Uhr) kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 80-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde.

Der Fußgänger beabsichtigte die Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 206 in Richtung der Dr. Hoffmann Straße zu queren, als er von einem aus Wiedenbrück kommenden Autofahrer erfasst wurde.

Durch den Zusammenstoß wurde der 80-jährige Rheda-Wiedenbrücker schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der 26-jähriger Autofahrer aus Mülheim an der Ruhr verletzte sich leicht. Auch er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An dem Auto entstand Sachschaden von schätzungsweise 1500 Euro. Der Mitsubishi wurde abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich der Unfallstelle gesperrt.

