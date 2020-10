Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

57537 Wissen, Bergstr. 12 (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Do., 08.10.2020, in der Zeit von 11:50 - 12:10 Uhr, aus einem mutmaßlich nicht verschlossenen Pkw Opel Omega einer 31-jährigen Geschädigten 300,-EUR Bargeld. Der Diebstahl erfolgte, während die Geschädigte ihr Kind im nahegelegenen Kindergarten abholte. Das Geld befand sich in einer im Fußraum des Fahrzeugs abgelegten Handtasche. Bei ihrer Rückkehr zum Pkw lag der verstreute Inhalt der Handtasche auf dem Beifahrersitz und das Bargeld fehlte. An dem Fahrzeug konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

