Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kelleraufbruch

Emmerich (ots)

Offenbar in der Nacht zu Montag, 27.09.2020, sind Unbekannte in den Kellerflur eines Mehrfamilienhauses auf der Wollenweberstraße eingedrungen. Hier schraubten sie an einem Keller das Scharnier vom Türblatt ab und entwendeten von dort insgesamt fünf Angeln. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell