Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Keeken - Erneuter Einbruchsversuch in Feuerwehrgerätehaus im Kreis Kleve

Kleve-Keeken (ots)

Bereits im Zeitraum von Dienstag (08.09.20200)14:00 Uhr bis Dienstag (15.09.2020), 14:00 Uhr kam es am Feuerwehrgerätehaus in an der Düffelgaustraße zu einem versuchten Einbruch.

Unbekannte Täter hatten zunächst den Bewegungsmelder verdreht, so dass dieser im Türbereich nicht mehr auslösen konnte. Anschließend versuchten die Täter die Tür zum Gerätehaus aufzuhebeln, blieben jedoch erfolglos.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

