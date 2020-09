Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Veert

Serie von Straftaten

Geldern (ots)

Eine Spur der Verwüstung haben mindestens zwei Tatverdächtigte in der Nacht zu Samstag 26.09.2020, im Ortsteil Veert hinterlassen. Die Straftaten konzentrieren sich auf den Olvengraben, den Heytgraben sowie Achter de Kat. In vier Fällen sprühten die Verdächtigen Hakenkreuze auf Fassaden und Mülltonnen. Am Heytgraben zündeten sie eine Mülltonne an, wobei das Feuer hätte auf einen Pkw sowie ein Wohnhaus übergreifen können. Darüber hinaus begingen sie mehrere Diebstähle sowie weitere Sachbeschädigungen. Zeugen hatten gegen 03.00 Uhr zwei Männer im Tatortbereich beobachtet. Beide waren ca 170 bis 180 cm groß und schlank. Einer war mit einer weißen Kapuzenjacke bekleidet, über der er eine dunkle Jacke trug. Der andere war komplett dunkel gekleidet. Die Staaatsschutzdienststelle in Krefeld ist in die Ermittlungen eingebunden. Zeugenhinweise dorthin, Telefon 02151-6340, oder jede andere Polizeidienststelle. (SI)

