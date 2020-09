Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Rabiate Ladendiebin

Kleve (ots)

Gleich mehrfach hat am Samstagnachmittag, 26.09.2020, eine Ladendiebin versucht, rückwärts mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes auf der Emmericher Straße auszuparken und zu fliehen, obwohl zwei Mitarbeiterinnen ihr hinter ihrem Fahrzeug den Weg versperrten. Bei der 28 Jahre alten Frau aus Kleve schlug gegen 16.00 Uhr beim Verlassen des Marktes die Diebstahlssicherung an, worauf sie durch die Angestellten angesprochen und bis zu ihrem Fahrzeug verfolgt wurde. Ein aufmerksamer Zeuge beendete dann den Fluchtversuch, in dem er sein Fahrzeug einfach hinter das der Verdächtigen stellte. Im Fußraum des Pkw wurden diverse Kosmetikartikel gefunden. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell