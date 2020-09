Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Silberner Santa Fe flüchtig nach Unfall

Geldern-Hartefeld (ots)

Ein silberner Hyundai Santa Fe flüchtete am Sonntag (27. September 2020) gegen 18.10 Uhr auf der Duisburger Straße in Richtung Sevelen, nachdem er nur knapp einem Frontalzusammenstoß entgegen ist. Der unbekannte Fahrer des Santa Fe fuhr die Duisburger Straße in Richtung Sevelen, als er aus bislang nicht bekannter Ursache das erste Mal auf den linken Fahrstreifen fuhr. Umgehend lenkte der Fahrer zurück, bevor er das nächste Mal auf den linken Fahrstreifen zog. In diesem Moment fuhr ein 27-jähriger Moerser zusammen mit einem 28 Jahre alten Beifahrer die Duisburger Straße in Richtung Geldern entlang, als ihm der Santa Fe auf seinem Fahrstreifen entgegen kam. Der 27-Jährige reagierte umgehend und lenkte den Audi nach links an dem Santa Fe vorbei. In einem angrenzenden Feld kam der Audi A4 zum Stehen. Der Fahrer des Santa Fe fuhr über den links neben der Fahrbahn befindlichen Geh- und Radweg weiter, um in Richtung Sevelen zu flüchten. Die Insassen des Audi blieben unverletzt. Die Polizei Geldern (Telefon 02831 1250) sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer des Santa Fe machen können.

