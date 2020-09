Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Räuber entreißt Opfer Mobiltelefon

Kleve (ots)

Opfer eines Raubes wurde am Sonntag, 27.09.2020, eine 62-jährige Frau aus Wesel. Sie telefonierte auf einer der Welbershöhe nahegelegenen Bank des Friedhofs mit ihrem Sohn, als sie gegen 14.00 Uhr von einem Unbekannten nach der Uhrzeit gefragt wurde. Unvermittelt entriss der Verdächtige der Frau ihr Handy der Marke Motorola und flüchtete auf die Welbershöhe. Die Tat war durch Zeugen beobachtet worden, die den Räuber über die Welbershöhe, die Blumenstraße sowie die Stadionstraße verfolgten. An einer abgepollerten Stelle eines Fußweges verlor sich seine Spur in Richtung Merowinger Straße. Der Mann wird als ca. 30 Jahr und 180 cm groß beschrieben. Er hatte kurzes dunkles Haar. Bekleidet war er mit einer schwarzen ADIDAS-Trainingshose sowie einer schwarzen Jacke. Er trug eine schwarze Umhängetasche bei sich und verwendete eine hellblaue Mund-Nase-Bedeckung als Maskierung. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht nun weitere Zeugen, die den Verdächtigen bei seiner Flucht beobachtet haben. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell