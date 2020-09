Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbrecher bringen Tresor und Sparclubkasten zum Tatort mit

Kalkar (ots)

Ein nicht alltäglicher Fall beschäftigt derzeit die Kripo in Kleve. Bereits am Montag, den 14.09.2020, hatte der Eigentümer einer Hobbywerkstatt auf dem Kilewardsweg im Ortsteil Bylerward einen dortigen Einbruch angezeigt, bei dem Unbekannte ein Stromaggregat, eine Wildkamera und eine Anzahl von Werkzeugen erbeuteten. Am Tatort wurden jedoch ein Tresor und ein Sparclubkasten vorgefunden, die durch die Täter mitgebracht worden sein müssen. Es liegen Hinweise darauf vor, dass der Tresor vor Ort aufgeflext wurde. Tresor und Sparclubkasten konnten bisher keiner Straftat zugeordnet werden. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht nun nach den Eigentümern der Gegenstände bzw. weiteren Geschädigten von Einbrüchen. Im Tresor wurde eine einzelne Briefmarke gefunden, die möglicherweise zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnte. (SI)

