Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Geparkter Fiat Punto beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag (25. September 2020) gegen 15.35 Uhr auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes an der Normannstraße einen geparkten Fiat Punto. Der unbekannte Fahrer kollidierte beim Rückwärtsausparken mit dem Heck den Fiat und beschädigte diesen. Anschließend flüchtete der Fahrer unerlaubt. Der Unbekannte fuhr einen schwarzen SUV. Ein Kennzeichenfragment könnte mit unbekannter Städtekennung HI-58? oder HI-85? lauten. Der Fahrer soll männlich sein und dunkle Haare haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell