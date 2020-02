Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Verkehrsunfall als Sturmschaden verkauft

Recklinghausen (ots)

Am frühen Montagmorgen (01:50 Uhr) meldete ein 33-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick einen Sturmschaden an einer Ampel an der Horneburgerstraße. Vor Ort stellten die Polizisten ein Kennzeichen fest, dass sich um den Ampelmasten gewickelt hatte. Das Auto des Anrufers war passgenau beschädigt, es war an der Stimbergstraße abgestellt. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer stark alkoholisiert sein könnte. Er musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache. Das Auto wurde sichergestellt. Bei dem Unfall enstand ca. 8.500 Euro Sachschaden.

