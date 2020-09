Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Autodiebe unterwegs

Goch (ots)

In der Nacht zu Montag, 27.09.2020, haben Unbekannte zwei Fahrzeuge gestohlen. Eines der Fahrzeuge, ein weißer Mazda CX5 mit dem amtlichen Kennzeichen NE-IF 1903 war auf der Weezer Straße in Höhe der Hausnummer 56 abgestellt. Der zweite Pkw, ebenfalls ein CX5, silberfarben, mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-MV 85 war durch den Besitzer auf Marienwasserstraße in Höhe der Hausnummer 36 geparkt worden. Darüber hinaus haben Unbekannte im gleichen Tatzeitraum versucht, am Hunsberg einen grünen Nissan X-Trail Geländewagen zu stehlen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht nun Zeugen. (SI)

