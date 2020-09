Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Diebstahl/ 3er BMW Coupè entwendet

Geldern-Walbeck (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag, 00.00 Uhr, und Montag (28. September 2020), 09.30 Uhr, einen 3er BMW Coupè in blau/ schwarz. Der BMW stand ohne Kennzeichen auf einem Parkplatz hinter einer Tankstelle an der Seidenweberei. Am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr befand sich ein polnischer Autotransporter auf dem Parkplatz. Der Trailer hatte eine blau/ weiße Fahrerkabine. Ein Zusammenhang zum Diebstahl kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell