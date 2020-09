Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Lürrip: Sperrmüll in Brand gesetzt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwochabend, 16. September, haben unbekannte Täter an der Rohrstraße in Lürrip Sperrmüll angezündet und einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Feuer beschädigte einen Zaun, ein Schild des Kleingartenvereins Rohrmühle und eine Rasenfläche.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell