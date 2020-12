Polizei Gütersloh

POL-GT: Mülltonnenbrand an der Pollhansschule - Zeugenaufruf

GüterslohGütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am frühen Donnerstagmorgen (03.12., 03.55 Uhr) informierte ein Zeuge die Polizei über brennende Mülltonnen an der Pollhansschulen an der Jahnstraße.

Als die Polizeibeamten eintrafen, waren die Tonnen bereits nahezu abgebrannt. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurden die Reste gelöscht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

