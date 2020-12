Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Personen in einer Bar angetroffen - Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung

GüterslohGütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Nachdem an einer Bar an der Wasserstraße durch Zeugen reges Treiben festgestellt worden ist, informierten sie die Polizei. Als die Polizeibeamten am frühen Donnerstagmorgen (03.12., 01.10 Uhr) an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, flüchteten schätzungsweise 25 bis 30 Personen aus einem zweiten Ausgang der Bar, als sie die Polizisten erblickten. Die Beamten stellten fest, dass in der Bar zuvor gastronomietypischer Betrieb stattgefunden hat.

Im Treppenhaus des Hauses konnten insgesamt elf Personen angetroffen werden, welche vergeblich versucht haben, sich vor der Polizei zu verstecken. Die Personalien der Barbesucher wurden festgestellt.

Das zuständige Ordnungsamt wurde über den Sachverhalt durch die Polizei informiert. Ein Verfahren aufgrund der Verstöße gegen die geltende Coronaschutzverordnung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell