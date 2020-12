Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Brand in Delmenhorst

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 2. Dezember 2020, wurde der Einsatzleitestelle gegen 18:45 Uhr ein Pkw-Brand in der Adelheider Straße Ecke Holzkamper Damm in Delmenhorst gemeldet.

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst stellten einen Renault Twingo auf dem Gelände fest, der in Vollbrand stand. Nach Abschluss der Löscharbeiten war dieser vollständig ausgebrannt.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben vor dem Brand Arbeiten am Fahrzeug stattgefunden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern jedoch derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell