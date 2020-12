Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Inhaber eines Pizzalieferservices durch Raubtat leicht verletzt +++ Zeugenaufruf

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Durch einen unbekannten Täter wurde am Dienstag, 01. Dezember 2020, gegen 19:45 Uhr, wurde der Inhaber eines Pizzaliferservices an der Bremer Straße in Delmenhorst bei einem Raub leicht verletzt. Nach Angaben des Inhabers habe eine bislang unbekannte Person die Pizzeria betreten. Im weiteren Verlauf wurde durch den Täter Reizstoff in Richtung des Opfers versprüht und dieses im Gesichtsbereich leicht verletzt. Abschließend konnte der Täter mit Bargeld in Richtung Tulpenstraße flüchten.

Zeugen, die Hinweise zu dem Raub bzw. dem Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

