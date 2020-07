Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Ohne Führerschein und unter Drogeneinwirkung

Stadtlohn (ots)

Ohne gültige Fahrerlaubnis hat ein 32-Jähriger am Donnerstag seinen Wagen durch Stadtlohn gesteuert. Polizeibeamte hatten den Mann kontrolliert, als er gegen 08.30 Uhr die Straße Pfeifenofen befuhr. Dabei stellten sie zudem fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand: Ein Test schlug positiv an auf Amphetamine und auf den Cannabiswirkstoff THC. Zudem fand sich eine geringe Menge Haschisch bei dem 32-Jährigen. Auf eine Weiterfahrt musste er verzichten. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige, und in der Ahauser Polizeiwache entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

