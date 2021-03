Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht: Hinweise auf weißen Lkw gesucht

Finnentrop (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Dienstag (16. März) gegen 6.30 Uhr auf der Lenscheider Straße ereignet. Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer befuhr diese in Fahrtrichtung Rönkhausen. Nach eigenen Angaben kam ihm ein weißer Lkw entgegen, der sehr weit in der Mitte der Fahrbahn fuhr, sodass sich die Spiegel der Fahrzeuge berührten. Dabei wurden die Spiegel der Wagen beschädigt. Der derzeit noch unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine entsprechende Schadensregulierung einzuleiten. In der Nähe des Unfallortes fanden die Beamten ein Spiegelglas mit Gehäuse, das wahrscheinlich von dem Wagen des Verursachers stammte. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell