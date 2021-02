Polizei Düren

POL-DN: Wendemanöver verursachen Verkehrsunfälle

Düren / Eschweiler über Feld (ots)

Am Montag kam es zu zwei Verkehrsunfällen, die jeweils durch Wendemanöver verursacht wurden. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt.

Um kurz nach 09:00 Uhr hielt eine 56-jährige Dürenerin in einer Haltebucht auf der Schillingstraße, um Altglas zu entsorgen. Danach wollte sie ihr Auto über eine befahrbare Mittelinsel hinweg wenden, um ihre Fahrt auf der Schillingstraße in Richtung Valencienner Straße fortzusetzen. Sie versicherte gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, in den Rückspiegel geschaut und niemanden gesehen zu haben. Für sie unvermittelt, sei dann plötzlich ein aus Richtung "Am Eichenbruch" kommender Lastkraftwagenfahrer in ihr Auto gefahren. Der LKW-Fahrer, ein 31-jähriger Mann aus Eschweiler, gab an, er habe die Frau in ihrem Pkw am Fahrbahnrand wahrgenommen. Diese sei dann plötzlich angefahren und habe versucht, auf der Straße zu wenden. Er habe nicht mehr rechtszeitig bremsen können. Die Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 19:30 Uhr kam es auf der L 327 zwischen Eschweiler über Feld und Golzheim ebenfalls zu einem Verkehrsunfall, weil ein 56-jähriger Autofahrer aus Kerpen sein Fahrzeug auf der unbeleuchteten Landstraße wenden wollte. Ein zweiter Fahrzeugführer, ein 57-jähriger Mann aus Kreuzau, der die L327 in Richtung Eschweiler über Feld befuhr, konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den quer auf der Fahrbahn stehenden Pkw auf. Dieser wurde um 180 Grad herumgeschleudert und kam in der Böschung zum Stehen. Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in naheliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 4.300 Euro.

