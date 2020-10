Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Spielhalle gesucht

HagenHagen (ots)

Eine 52-jährige Angestellte meldete der Polizei am Donnerstagmorgen gegen 0:15 Uhr einen Einbruch in eine Spielhalle in der Frankfurter Straße. Sie hatte einen Großteil der dort befindlichen Spiel- und Zigarettenautomaten aufgebrochen vorgefunden. Der Einbruch ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit zwischen Montag, 26. Oktober, gegen 15:30 Uhr und Donnerstagmorgen. Unbekannte hatten sich über die Hintertür Zugang zum Gebäude verschafft. Angaben zu den mutmaßlichen Tätern und zum Diebesgut konnten bisher noch nicht getroffen werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell