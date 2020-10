Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Unterschlagung

Computerbetrug

HagenHagen (ots)

Bereits am Dienstag, den 22.09.2020, erstattete eine 66-Jährige Anzeige wegen des Verlusts ihrer Geldbörse. Darin befand sich unter anderem eine EC-Karte, welche am 28.08.2020 rechtswidrig an einem Geldautomaten der Commerzbank eingesetzt wurde.

Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen einen männlichen Tatverdächtigen mit dunklen, kurzen Haaren und bekleidet mit einem dunklen Mantel.

Nun liegt ein Beschluss des Gerichts zur Veröffentlichung der Aufnahmen vor, welche den unbekannten Täter zeigen. Hinweise zur Identität des Mannes oder dessen Aufenthaltsort nimmt die Polizei Hagen unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (kh)

Über folgenden Link gelangen Sie zu den Fotos: https://url.nrw/tv28102020

