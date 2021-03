Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Automatenaufbruch auf der Griesemert

Olpe (ots)

Auf der Griesemert wurde in der Nacht zu Montag ein Zigarettenautomat aufgeschnitten bzw. aufgeflext. Der Standort des Automaten ist auf einem Parkplatz vor einem dortigen Hotel in unmittelbarer Nähe zur B55. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

