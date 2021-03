Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer stürzt mit seinem Pedelec

Attendorn (ots)

Am Montag gegen 11.00 Uhr stürzte ein Radfahrer mit seinem Pedelec und verletzte sich dabei leicht. Er hatte zuvor einen Gehweg im Bereich des Einkaufszentrums "Alleecenter" befahren, war im Bereich eines Brunnens mit dem Vorderrad in eine Wasserrinne gekommen und verlor das Gleichgewicht. Der 74-jährige Fahrer wurde durch ein Rettungsteam in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

