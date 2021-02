Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen

Edenkoben (ots)

Am 05.02.2021 zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr wurde einer Geschädigten in einem Einkaufsmarkt in der Luitpoldstraße in Edenkoben die Geldbörse entwendet. Diesen verwahrte sie in ihrer Umhängetasche im Einkaufswagen. Die Polizeiinspektion Edenkoben weist darauf hin, keine Wertgegenstände, insbesondere Geldbeutel, unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen zu lassen, sondern diese immer schwer zugänglich an der Person zu tragen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben telefonisch unter: 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

