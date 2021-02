Polizeidirektion Landau

Ilbesheim - Dieselspur zieht sich durch Landau 05.02.2021, 17:00 Uhr

Landau (ots)

Eine größere Ölspur konnte am 05.02.21 um ca. 17:10 Uhr im Rahmen der Streifenfahrt in der Drachenfelsstraße in Landau festgestellt werden. Die Ölspur zog sich durch die Drachenfelsstraße, über die Berwartsteinstraße bis hin zur Wollmesheimer Straße stadtauswärts. Auch im Bereich Ilbesheim konnte die Ölspur festgestellt werden, welche sich weitläufig über mehrere Straßen zog. Der Verantwortliche meldete sich eigenständig bei der Polizei. Sein Pkw verlor aufgrund eines eigenständig, fehlerhaft gewechselten, Kraftstofffilters Diesel. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die entsprechend zuständigen Stellen wurden zwecks Reinigung und Verminderung von Umweltgefahren informiert.

