Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Diebstahl eines Mulchers

Landau (ots)

Ein Mulcher im Wert von 1000 Euro wurde zwischen dem 17.01.2021 und dem 25.01.2021 von einem Grundstück an der K9 zwischen Arzheim und Godramstein entwendet. Aufgrund der Spuren vor Ort wird davon ausgegangen, dass der Mulcher mittels eines größeren Traktors, wahrscheinlich auf einem Anhänger abtransportiert wurde. Zeugen die die Tat beobachtet haben oder den roten Mulcher nach dem 25.01.2021 gesehen haben, werden gebeten sich unter telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell