POL-PDLD: Edenkoben - Augen auf und Taschen zu - Langfinger sind immer unterwegs

Edenkoben (ots)

In einem Lebensmitteldiscounter in der Luitpoldstraße wurde gestern einer 69 Jahren alten Frau das Portemonnaie mit Bargeld, Bankkarte und sonstigen diversen Karten gestohlen. Die Frau war mit dem Einkauf beschäftigt, als ihr ein Unbekannter die Börse wegnahm. Die Polizei rät: Führen Sie Bargeld, Kredit- und Bankkarten am Körper verteilt mit sich, möglichst in verschlossenen Innentaschen, Gürteltaschen oder Brustbeuteln. Nehmen Sie an Bargeld, Bankkarten und Wertgegenständen immer nur das mit, was Sie wirklich benötigen. Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie diese stets verschlossen. Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt und achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

