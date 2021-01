Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 15-Jähriger von Gruppe Jugendlicher ausgeraubt

Bergisch Gladbac (ots)

Am Montag (25.01.) versuchten fünf Jugendliche gegen 19:15 Uhr einen 15-jährigen Bergisch Gladbacher auf der Altenberger-Dom-Straße auszurauben. Zwei Tatverdächtige wurden gefasst und zwecks Identitätsfeststellung zur Wache gebracht.

Der 15-Jährige war mit seiner Freundin in der Straße Am Schild unterwegs, als er von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen wurde, ob er etwas verkaufen würde. Der Junge verneinte dies und ging mit seiner Freundin in Richtung Odenthaler Markweg weiter. Die Gruppe folgte dem Pärchen und zwei der Täter griffen dem Bergisch Gladbacher schließlich in die Jackentasche und entnahmen sein Portemonnaie. Der 15-Jährige lief sodann auf die Altenberger-Dom-Straße, um auf sich aufmerksam zu machen. Als die Mutter des Geschädigten in diesem Moment zufällig an der Stelle vorbeifuhr, alarmierte sie umgehend die Polizei, woraufhin sich die Gruppe fußläufig in Richtung Kempener Straße entfernte. Zwei der Tatverdächtigen wurden im unmittelbaren Nahbereich gefasst und zwecks Sachverhaltsklärung und Identitätsfeststellung zur Wache gebracht. (mw)

