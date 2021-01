Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tödlicher Verkehrsunfall in der Innenstadt- Bus erfasst Fußgängerin

HerfordHerford (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (7.1.) kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Johannisstraße in Herford. Gegen 07.40 Uhr beabsichtigte ein 57-jähriger Busfahrer aus Lage von der Wiesestraße nach links auf die Johannisstraße in Richtung Alter Markt abzubiegen. Nach bisherigen Ermittlungen, befand sich zur gleichen Zeit eine 18-jährige Fußgängerin auf der Fußgängerfurt der Johannistraße und beabsichtige diese zu überqueren. Auf der Fußgängerfurt erfasste der Bus die Fußgängerin aus Herford, die durch den Zusammenstoß tödlich verletzt wurde. Der Busfahrer und ein weiterer Insasse mussten notärztlich versorgt werden, da sie durch den Unfall einen Schock erlitten. Neben den Rettungskräften war ebenso ein Notfallseelsorger für die weitere Betreuung vor Ort. Die Unfallaufnahme erfolgter unter Hinzuziehung des Verkehrskommissariats. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich teilweise voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell