POL-PDLD: Lingenfeld - 13-Jähriger fordert Schicksal heraus

Lingenfeld (ots)

Ein 13-jähriger Junge hatte gestern eine schlechte Idee und fuhr, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, mit einem Roller durch Lingenfeld. Aufgrund der nicht vorhandenen Fahrpraxis und einer deutlich zu hohen Geschwindigkeit verlor er in der Zufahrt zu einem Supermarkt die Kontrolle über seinen Roller und touchierte einen vor ihm fahrenden PKW. Beim anschließenden Sturz verletzte sich der junge Mann am Bein und musste zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Mit dieser Aktion hat er sein Schicksal wohl etwas zu sehr herausgefordert. Seine Eltern und die Führerscheinstelle wurden über den Vorfall informiert.

