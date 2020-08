Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau-Godramstein - Roller geklaut und in Brand gesteckt

Landau (ots)

Die Feuerwehr und Beamte der Polizeiinspektion Landau rückten am Sonntagnachmittag zu einem brennenden Motorroller in einem Feldweg zwischen Godramstein und Nußdorf aus. Der Roller wurde durch das Feuer gänzlich zerstört. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Fahrzeug zuvor mutwillig in Brand gesetzt worden war. Zudem verdichteten sich Hinweise, dass es sich bei dem Wrack um die Überreste eines bereits im März dieses Jahres im Stadtgebiet Landau gestohlenen Motorrollers handelt.

Zeugen, welche den Vorfall beobachteten, oder im Vorfeld der Tat im Bereich der dortigen Feldwege entsprechende verdächtige Personen mit einem Motorroller beobachteten, werden aufgerufen, sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

