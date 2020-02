Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Bus beschädigt Grundstücksmauer und flüchtet

Tellig (ots)

Am Mittwoch, 12.02.2020 kam es in den frühen Morgenstunden gegen 06:35 Uhr in Tellig zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Höhe des Sportplatzes. Offensichtlich nutze ein Bus den neben dem Sportplatz gelegenen Wirtschaftsweg zum rückwärtigen Wenden und touchierte dabei eine angrenzende Grundstücksmauer, die durch den Anprall erheblich beschädigt wurde. Nach dem Unfallereignis setze der Bus seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mutmaßlich könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen rotfarbenen Linienbus gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06542-9867 0 bei der Polizei in Zell zu melden.

