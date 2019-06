Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Fette Beute im ICE

Frankfurt am Main (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen einen noch unbekannten Dieb, der am Samstagabend in einem ICE von Utrecht nach Frankfurt am Main einem chinesischen Touristen aus Hongkong 10.000 US-Dollar in bar und hochwertige elektronische Geräte (Laptop, Handy und Tablet) entwendet hatte. Geld, Handy und PC´s hatte der Mann in einer Reisetasche verstaut, die er neben sich abgestellt hatte. Offenbar hatte der Dieb einen unbeobachteten Moment ausgenutzt um die Tasche an sich zu nehmen. Nach Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof bemerkte der Mann den Verlust. Eine Absuche des Zuges brachte keine Hinweise über den Verbleib des Diebesgutes. Den Gesamtschaden bezifferte das Opfer auf rund 15.000 Euro

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Pressesprecher

Ralf Ströher

Telefon: 069/130145 1010; Mobil: 0172/8118752

E-Mail: Ralf.Stroeher@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell