Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Festnahme mit einem Tag Verspätung

Frankfurt am Main (ots)

Einen Tag nachdem ein zuerst unbekannter Täter im Frankfurter Hauptbahnhof in die Kasse eines Verkaufsstandes gegriffen hatte und mit rund 2000 Euro geflüchtet war, konnte der 38-jährige wohnsitzlose Täter am Samstagabend im Hauptbahnhof festgenommen werden. Zivilfahnder der Bundespolizei hatten den Täter gegen 22.30 Uhr aufgrund von gesicherten Videoaufzeichnung vom Vortag im Frankfurter Hauptbahnhof wiedererkannt und kurz darauf festgenommen. In der Wache gab der Mann, der bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten war, die Tat zu. Das von ihm entwendete Bargeld konnte leider nicht mehr aufgefunden werden und der Täter machte über den Verbleib auch keine Angaben. Letztlich wurde er nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahl einem Haftrichter vorgeführt und danach in die Justizvollzugsanstalt in Frankfurt am Main eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Pressesprecher

Ralf Ströher

Telefon: 069/130145 1010; Mobil: 0172/8118752

E-Mail: Ralf.Stroeher@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell