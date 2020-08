Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Germersheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte der Fahrer eines metallic-blauen Mercedes ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel vor dem Kreisel in der Münchener Straße. Der Fahrer verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hierbei wurde der Fahrer beobachtet. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Germersheim zu wenden.

