POL-UL: (ES) Wendlingen - Ins Schleudern geraten

In die Leitplanken krachte am Dienstag ein BMW Fahrer auf der A8.

Gegen 9 Uhr fuhr der 32-Jährige auf der A8 in Richtung München. Zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Kirchheim-West verlor der Mann auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW. Er fuhr zu schnell. Das Auto geriet ins Schleudern und prallte rechts der Fahrbahn in die Leitplanken. Auf dem Seitenstreifen kam er zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich der 32-Jährige leicht. Er kam in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

Die Polizei mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Auch zu den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers muss sie passen, zum Verhalten des Fahrzeugs und vielen anderen Dingen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht.

