Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer fliegt von der Straße (22.04.2021)

Blumberg (ots)

Einen heftigen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der Hauptstraße. Ein 48-jähriger Hyundai-Fahrer kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Dadurch kippte das Auto um und blieb auf der Seite liegen, wobei der Fahrer aber unverletzt blieb. An Auto und Straßenlaterne entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell