Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener Autofahrer (22.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

In eine Polizeikontrolle geraten ist ein betrunkener Autofahrer am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der Dürrheimer Straße. Bei einem 20-jährigen Audi-Fahrer fiel den Polizisten Atemalkohol auf, was ein Alkoholtest mit über 0,5 Promille bestätigte. Der Mann musste sein Auto stehen lassen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

