Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter nach Auffahrunfall geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Eine 28-jährige Seat-Lenkerin war am Mittwoch gegen 10:25 Uhr auf der Poststraße in Böblingen unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt kam es verkehrsbedingt immer wieder zu Stau. Dies erkannte ein nachfolgender unbekannter Fahrzeuglenker offenbar zu spät und fuhr auf Höhe eines Hotels auf den stehenden Seat auf. Beide Fahrer einigten sich im Anschluss darauf, die schadensregulierenden Maßnahmen in der Tübinger Straße zu klären, um den Verkehr nicht zu behindern. Als die 28-jährige Frau nach rechts in die Tübinger Straße einbog, konnte sie im Rückspiegel erkennen, dass der unbekannte Fahrer jedoch weiter in Richtung Postplatz fuhr. Bei ihm soll es sich um einen Mann Mitte 40 handeln, der etwa 180 cm groß ist. Er hat ein südländisches Erscheinungsbild und sprach Deutsch mit Akzent. Möglicherweise saß er zur Tatzeit am Steuer eines schwarzen SUV mit Böblinger Zulassung (BB). An dem Seat entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 entgegen.

