Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Ford Focus mutmaßlich durch Lkw beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Mittwoch gegen 08:45 Uhr in der Karlstraße in Bönnigheim begangen wurde, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. An der genannten Örtlichkeit war zur besagten Zeit ein Ford Focus am Fahrbahnrand abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Fahrerseite des geparkten Wagens und richtete hierbei einen Sachschaden von rund 3.000 Euro an. Anschließend fuhr der Unbekannte davon. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich eventuell um einen schwarzen Lkw handeln. Zeugen hörten vor Ort einen lauten Schlag und sahen im Anschluss, dass der schwarze Lkw im weiteren Verlauf in die Burgstraße einbog. Bei einer Nachschau wurden dann die Beschädigungen am Ford Focus festgestellt und die Polizei über das Geschehen informiert. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0.

