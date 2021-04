Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Rollerdiebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch trieben noch unbekannte Rollerdiebe in Ditzingen ihr Unwesen. Sie schlugen in der Schönblickstraße und in der Königsberger Straße zu. In der Schönblickstraße schlossen sie einen älteren, gelben Roller der Marke Piaggio kurz und bewegten diesen in die Königsberger Straße. Dort ließen sie ihn im Bereich der Kreuzung mit der Breslauer Straße zurück. Der zweite, blau-schwarze Roller stand vor einem Wohnhaus in der Königsberger Straße. Er wurde ebenfalls kurz geschlossen, jedoch nur wenige Meter gefahren und schließlich ebenfalls im Bereich der Kreuzung mit der Breslauer Straße abgestellt. Während dieser fahrbereit blieb, wurde der Piaggio derart beschädigt, dass er nicht mehr zu gebrauchen ist. Der Sachschaden blieb trotzdem eher gering. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzen.

